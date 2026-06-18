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НовостиОбщество18 июня 2026 8:26

В Ершове сотрудница пункта выдачи украла товары на 60 тысяч рублей

В Ершове 22-летняя работница ПВЗ похитила товары за два месяца
Источник:kp.ru

В Ершове полицейские раскрыли кражу товаров из пункта выдачи заказов маркетплейса. Представитель ПВЗ сообщил, что в период с апреля по май из магазина пропали товары на сумму около 60 тысяч рублей — в основном бытовая химия и одежда.

В ходе розыска сотрудники уголовного розыска установили и доставили в отдел 22-летнюю сотрудницу пункта выдачи. Девушка призналась, что пошла на преступление из-за тяжёлого материального положения. Часть похищенного изъята.

Возбуждено уголовное дело о краже. Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.