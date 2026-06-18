Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 июня 2026 8:20

В Саратове завели дело о невыплате зарплаты сотрудникам на 3 млн рублей

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы
Источник:kp.ru

Следственными органами СУ СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам коммерческой организации.

Дело возбуждено по части 1 статьи 145.1 УК РФ. По версии следствия, в период с мая по октябрь 2025 года должностные лица из руководства организации в сфере производства электромонтажных работ более двух месяцев не выплачивали зарплату сотрудникам. Образовавшаяся задолженность составила не менее 3 миллионов рублей.

В настоящее время следователи СК проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Принимаются меры к погашению образовавшейся задолженности перед работниками. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства, допустившие нарушения трудового законодательства.