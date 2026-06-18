Саратовских мастеров приглашают украсить валенки традиционными орнаментами

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В Саратовской области стартовала выставка-конкурс «Узоры родного края» по декорированию валенок. Проект проводится в рамках Всероссийского этнокультурного проекта «С «Валенками» по России». Приглашаются мастера декоративно-прикладного творчества, руководители клубных формирований и творческих объединений культурно-досуговых учреждений области в возрасте от 18 лет и старше. От каждого муниципального района или городского округа на финал принимается строго одна работа, координацию осуществляет официальный куратор.

Участникам предстоит вручную декорировать заготовку валенка, используя традиционные орнаменты, швы и техники народов Саратовской области. В дизайне можно отразить местные достопримечательности, особенности флоры и фауны родного края. Заготовки выдаются до 2 июля, электронные заявки и документы принимаются до 14 августа. Экспертная оценка пройдёт 3–4 сентября, итоговая выставка — с 12 сентября по 30 октября в Центре народного творчества имени Руслановой.

Заготовку можно получить по адресу: Саратов, улица Ломоносова, 20, кабинет 122а, после предварительного звонка куратора. Заявки направляются на e-mail: socntdpi@mail.ru с пометкой «(ВАЛЕНОК)». Справки по телефону: +7(8452) 44-16-90. Положение и анкета доступны на сайте Центра.