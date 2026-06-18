Саратовцы стали «Капитанами культуры» на «Тавриде»

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Два представителя Саратовской области успешно завершили обучение в седьмом потоке федеральной кадровой программы «Капитаны культуры» в академии творческих индустрий «Меганом» арт-кластера «Таврида». Директор энгельсского ДК «Искра» Сергей Внуков и заместитель начальника отдела культуры Ртищевского района Ксения Белоусова прошли заключительный модуль с 12 по 17 июня, представили свои проекты и получили сертификаты. В мероприятии участвовали почётные гости: первый замруководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, замминистра культуры Сергей Першин и статс-секретарь Жанна Алексеева.

Программа «Капитаны культуры» реализуется с 2024 года при поддержке Минкультуры России. Обучение позволило слушателям не только освоить новые профессиональные компетенции, но и представить разработанные инициативы в сфере культуры и искусства. Саратовцы достойно представили регион в числе участников со всей страны.

«Капитаны культуры» продолжают объединять профессионалов и давать им инструменты для реализации новых культурных проектов. Поздравляем Сергея Внукова и Ксению Белоусову с успешным завершением программы!