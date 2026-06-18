Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Озинском районе

Фото: канал Юрия Юрина

В Озинском районе Саратовской области утром 18 июня произошло смертельное ДТП. Авария случилась в 06:20 вблизи поселка Модин . По предварительным данным, столкнулись грузовик и легковой автомобиль «ВАЗ-2109» .

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, находившиеся в легковом автомобиле . Об этом сообщил начальник Управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин .

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины и детали аварии выясняются