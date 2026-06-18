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НовостиОбщество18 июня 2026 7:51

Мария Усова высказалась о контроле за качеством ремонта дорог и тротуаров

В Саратовской области усилят контроль за благоустройством
Источник:kp.ru
Фото: канал Марии Усовой

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России» Мария Усова рассказала в своем канале в MAX, что на заседании комитета Саратовской областной Думы по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики утвердили план работы на второе полугодие 2026 года. В перечне мероприятий — контроль за качеством ремонта автомобильных дорог, тротуаров, общественных пространств, дворовых территорий и объектов соцсферы. Мария Усова отметила, что во время работы в избирательном округе будет уделять особое внимание всем ремонтируемым объектам.

«Важно, чтобы работы были выполнены качественно и в установленные сроки, а обновленные пространства отвечали пожеланиям людей», — подчеркнула депутат. Также на комитете рассмотрели законопроект, внесенный коллегами по фракции «Единая Россия». Он вносит поправки в региональный закон «Об иных вопросах, регулируемых правилами благоустройства территории муниципального образования Саратовской области».

Принято решение внести законопроект на заседание областной Думы для принятия.