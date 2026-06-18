Волонтёры Даниловского ДК помогают бойцам СВО через проект «Женское движение»

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Волонтеры Даниловского сельского Дома культуры в рамках проекта "Женское движение Единой России" на постоянной основе оказывают помощь участникам специальной военной операции.

"Наши женщины закупили хлеб и высушили домашние сухари, которые нужны нашим бойцам. Мы регулярно формируем из них сухие пайки для отправки участникам специальной военной операции. Этот продукт удобен в полевых условиях: он легкий, долго хранится, не плесневеет при правильной сушке и идет как дополнение к супам или кашам.

Эта инициатива демонстрирует активную позицию женщин в поддержке военнослужащих и подчеркивает единство народа в стремлении к Победе", - отметила участница партийного проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Ольга Симогостицкая.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".