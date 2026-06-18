На острове Зеленый прошло первенство по парусному спорту среди юных яхтсменов

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С 15 по 17 июня 2026 года живописный остров Зеленый стал настоящей Меккой для юных яхтсменов. Здесь при поддержке «Женского движения Единой России» Саратовской области прошло Первенство ГБУ ДО СО «СШОР «Надежда Губернии» под девизом «Мы за честный и здоровый спорт!».

Эти три дня выдались по-настоящему яркими. В акватории острова развернулась бескомпромиссная, но благородная борьба, в которой принял участие более 100 спортсменов. Погода благоволила участникам: попутный ветер наполнял паруса, а солнце добавляло драйва и хорошего настроения. Организаторам удалось создать атмосферу настоящего спортивного праздника, где воля к победе сочеталась с красотой и грацией парусного флота.

Соревнования прошли на высочайшем уровне. Судейская бригада отметила высокую подготовку участников и безупречное соблюдение принципов «fair play». По итогам напряженных гонок лучшие из лучших поднялись на пьедестал почета. Победители и призеры в различных классах яхт были торжественно награждены почетными грамотами. Каждый из них показал, что за честный и здоровый спорт можно и нужно бороться до последнего галса.

Особую благодарность участники и тренерский штаб выражают «Женскому движению Единой России». Именно эта организация выступила надежной опорой в проведении мероприятия. Благодаря их вниманию к развитию детско-юношеского спорта и оперативной поддержке, соревнования обрели масштаб и душевность. Организаторы отмечают, что участие «Женского движения» добавило празднику теплоты и заботы о подрастающем поколении, доказав, что спорт в регионе находится под надежным крылом.

«Первенство завершилось, оставив после себя море позитивных эмоций и желание покорять новые спортивные вершины. Впереди у юных яхтсменов новые старты, но эти три июньских дня на о. Зеленый обязательно запомнятся им как время настоящей дружбы, силы духа и честной победы!»- прокомментировала куратор направления «Наставничества» проекта «Женского движения Единой России» Саратовской области Мария Хасанова.