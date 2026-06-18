Более 100 жителей Энгельсского районе участвовали в региональной конференции "Малая родина - большая любовь "

Конференция объединила педагогов, работников учреждений культуры и искусства, представителей муниципальной власти для участия и обсуждения вопросов сохранения культурного наследия, развития туризма и связи поколений.

Конференция прошла в формате двусторонней трансляции с областным центром, после чего участники распределились по трём секционным площадкам.

Первая площадка - экспертная - «Культурное наследие – основа воспитания гармоничной личности». Спикерами площадки, выступили: Светлана Максименко, заведующий культурно-образовательным отделом Энгельсского краеведческого музея, Наталья Завалишина, директор Централизованной библиотечной системы и Наталья Метелёва, заведующий Энгельсской картинной галереи.

В рамках работы площадки участники обсудили роль музеев, интерактивные форматы продвижения локальной истории и трансформацию культурных пространств.

Вторая площадка – дискуссионная «Связь поколений – ресурс развития» – объединила специалистов для обмена опытом в сфере краеведческой работы, волонтёрства и искусства. Устойчивое развитие территории обеспечивается синтезом опыта старших и энергией молодых, сбалансированным сочетанием традиций и инноваций.

Спикерами данной площадки стали: Светлана Максимова, консультант отдела по развитию культуры и искусства управления культуры района, Мария Назарова, заместитель руководителя регионального отделения Всероссийского движения добровольцев в сфере культуры "Волонтеры культуры" Саратовской области, Ольга Шитт, заместитель директора Централизованной библиотечной системы и Сергей Трусов, энгельсский художник.

На проектной площадке «Локальная идентичность – драйвер экономики и туризма» были презентованы инициативы по развитию туристической сферы района, реализации национальных маршрутов турфирмой «Покровск-тур» и деятельность и перспективное развитие Парка Покорителей космоса.

Перед участниками площадки выступили: Анастасия Петрова, начальник отдела по туризму управления культуры района, Татьяна Антипина, директор ООО "Покровск-тур", Андрей Денисов, заведующий отделом Парка покорителей космоса имени Ю.А. Гагарина.

В фойе для участников работали экспозиционная выставка Энгельсского краеведческого музея и персональная выставка художественных работ Сергея Трусова - «Моя малая Родина».

Завершила конференцию стратегическая сессия «Синтез традиций и современности».

Итогом работы конференции стала выработка практических предложений по сохранению культурного наследия, развитию локальной идентичности, направления работы в части патриотического воспитания и устойчивого развития территорий.

Энгельсская делегация также приняла активное участие в работе конференции в городе Саратове.