На заседании Клуба продюсеров обсудили проблемы дизайн-индустрии

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17 июня 2026 года на площадке креативно-инновационного пространства «Дизайн Центр» прошло очередное заседание регионального Клуба продюсеров, посвященное развитию индустрии дизайна. Мероприятие объединило представителей органов власти, вузовского сообщества и предпринимателей креативного сектора.

В начале встречи с приветственным словом выступила Виктория Гребнева, начальник управления развития и поддержки инвестиционной деятельности министерства инвестиционной политики области. В своем выступлении она подробно остановилась на механизмах системной поддержки креативных предпринимателей, особо выделив роль реестра субъектов креативных индустрий.

«Реестр субъектов креативных индустрий позволяет нам видеть, кто работает в креативном секторе, понимать его структуру и в дальнейшем предлагать точечные меры поддержки для каждого направления. Подать заявление для включения в реестр могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Подробная информация и форма заявления доступны на портале креативный-саратов.рф», — отметила Виктория Гребнева.

Модератором встречи выступил Денис Козюкин — генеральный директор креативного кластера «Дизайн Центр». Он также представил участникам обзор текущего состояния отрасли.

Александр Храпугин, директор Корпорации развития Саратовской области, опорной организации по развитию креативных индустрий в регионе, рассказал о мерах поддержки креативного сектора.

В завершении встречи состоялся открытый диалог, в ходе которого участники обсудили проблемы дизайн-индустрии и предложили шаги для усиления роли креативной индустрии в экономике региона.

«Клуб продюсеров работает в области с ноября 2024 года при поддержке АСИ. Сейчас в нём более 100 участников. По всем 16 креативным индустриям регулярно проходят встречи, на которых вырабатывают дорожные карты и собирают предложения по мерам поддержки», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

Министерство инвестиционной политики области