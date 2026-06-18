Фото: Мэрия Саратова

В Саратове продолжаются работы по благоустройству.

Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку остановок, гидропосев газонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.

Мероприятия ведутся в круглосуточном режиме по улицам Волжской, Григорьева, Лермонтова, Телеграфной, Студеной, Большой Казачьей, Рабочей, Чапаева, Клочкова, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.

Задействовано порядка 298 единиц техники и 407 рабочих.

Работы по благоустройству продолжаются.