В Саратове продолжаются работы по благоустройству.
Коммунальные службы осуществляют уборку дорог и тротуаров, мойку остановок, гидропосев газонов, уход за зелеными зонами, подбор мусора, а также ремонт дорожных знаков и ограждений.
Мероприятия ведутся в круглосуточном режиме по улицам Волжской, Григорьева, Лермонтова, Телеграфной, Студеной, Большой Казачьей, Рабочей, Чапаева, Клочкова, а также в населенных пунктах Гагаринского района и по другим адресам.
Задействовано порядка 298 единиц техники и 407 рабочих.
Работы по благоустройству продолжаются.