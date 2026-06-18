Творческие педагоги обсудили роль наставничества в развитии культуры региона

Фото: Минкультуры Саратовской области

На площадке «Связь поколений — ресурс развития», проходившей в рамках конференции «Малая Родина – большая любовь», творческие работники Саратовской области обсудили значение преемственности и наставничества для культурного обогащения региона. Мероприятие собрало ведущих специалистов в области культуры и образования, руководителей творческих коллективов, а также педагогов художественной сферы. Главной темой стало то, как семейные ценности, роль наставников и передача опыта от старшего поколения к младшему служат основой для процветания культуры региона.

Модератором дискуссии выступила Татьяна Астафьева, директор областного учебно-методического центра. Она акцентировала внимание на том, что в Саратовской области сформирована трехзвенная система художественного образования (школа-училище-вуз), которая обеспечивает непрерывный профессиональный рост для талантливой молодежи.

Особое внимание было уделено поиску путей сохранения уникальной культурной идентичности региона и созданию условий, способствующих возвращению молодых талантов на их малую родину. Этим вопросам были посвящены выступления представителей известных творческих династий.

Александр Занорин, ректор Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова, поделился опытом своей семьи, подчеркнув важность традиций преемственности и создания благоприятной среды для работы выпускников на их малой родине.

Надежда Скворцова, заслуженный работник культуры РФ, рассказала о разработке мер поддержки одаренных детей и деятелей культуры. Александра Богачева, преподаватель Саратовского областного колледжа искусств, проиллюстрировала пример наставничества в своей семье. Марина Саяпина, преподаватель ДШИ Романовского района, представила уникальные экспонаты из семейного архива, отражающие творческий путь ее династии.

Молодой специалист Анатолий Листьев, участник программы «Земский работник культуры», поделился своим опытом работы в региональной культурной сфере. Участники также узнали о значительном вкладе династии Мельниковых в культуру, в том числе о международно признанном анимационном фильме и их педагогической деятельности.

Мероприятие завершилось выступлением супругов Бадалян, педагогов, что стало яркой иллюстрацией основной темы. По итогам дискуссии были сформулированы предложения для резолюции конференции.