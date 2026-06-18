Свыше 500 садовых и гаражных товариществ претендуют на приз в акции саратовского регоператора «На грядку – без пени»

Фото: Ситиматик

Более 500 садовых и гаражных товариществ региона уже приняли участие в акции Саратовского филиала «Ситиматик» «На грядку – без пени». Все они погасили сумму основного долга, поэтому им будут списаны пени на общую сумму более 1,4 млн рублей.

По итогам акции ее участники также могут претендовать на ценный приз, который будет полезен всем членам товариществ. Победители определятся с помощью генератора случайных чисел в каждой группе участников (отдельно среди СНТ и отдельно среди ГСК) и в присутствии одного из посетителей офиса регоператора в день подведения итогов.

Напомним, акция «На грядку – без пени» стартовала 1 мая и продлится до 30 июня. Для участия в ней товариществам необходимо оплатить сумму основного долга (без учета начисленных пени) либо заключить соглашение о рассрочке, а также подключить личный кабинет юридического лица на сайте https://64.citymatic.ru/ в разделе «Юрлицам». Все участники акции должны иметь подписанный с саратовским регоператором договор на услугу по обращению с ТКО или заключить его за время ее действия. Предложение не распространяется на СНТ и ГСК, чья задолженность уже подтверждена судебным решением.

Получить подробную информацию о порядке участия в акции «На грядку - без пени» можно на официальном сайте саратовского регоператора в разделе «Документы», а также в контакт-центре по телефону: 8 (8452) 25-64-90.