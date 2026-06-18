Минпромторг России объявил отбор получателей на возмещение затрат, связанных с роботизацией производства

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

С 15 июня предприятия обрабатывающей промышленности могут подать заявку на возмещение части затрат на роботизацию. Эта мера поддержки входит в нацпроект «Средства производства и автоматизации».

Программа помогает компаниям, которые внедряют промышленных роботов, а также сортировочное и логистическое оборудование.

Условия:

государство компенсирует до 20 % расходов на внедрение;

максимальная сумма субсидии на одного заявителя – 80 млн рублей;

общий бюджет на 2026 год – больше 912 млн рублей.

Заявки принимаются с 15 по 30 июня 2026 года, итоги подведут не позднее 24 июля.

Подробности – на сайте.