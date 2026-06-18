Володин заявил о необходимости срочного благоустройства территории Глебоврага

Фото: ТК Володин Саратов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин настаивает на немедленном начале работ по благоустройству Глебучева оврага, считая это приоритетной задачей.

В ходе совещания, проходившего в формате видеоконференции, Володин обозначил необходимость скорейшего старта проектирования территории, простирающейся от Большой Горной улицы в направлении Глебучева оврага.

Он уточнил, что предполагается создание парковой зоны, где допустимо размещение исключительно плоскостных спортивных объектов. Категорически исключается любое капитальное строительство, но обязательным условием является обустройство детских площадок, прогулочных аллей, малых архитектурных форм и спортивных зон.

В рамках проекта запланировано расселение жителей аварийных и ветхих домов, а также последующее благоустройство данной местности с целью формирования парка, который будет интегрирован с набережной.

Володин отметил, что эта территория находится в непосредственной близости от старого моста. Таким образом, набережная получит логическое продолжение в виде парковой, спортивной и рекреационной зон, предназначенных для отдыха с детьми. "Нам принципиально важно, чтобы набережная стала настоящим центром притяжения", – подчеркнул он.

Вячеслав Володин поручил местным органам власти тщательно изучить данный вопрос, разработать проектные предложения и детально рассчитать необходимые финансовые затраты.