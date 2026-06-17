В Саратове заработали пересадочные тарифы по карте «Тройка»

В Саратове с 17 июня начали действовать пересадочные тарифы по транспортной карте «Тройка». Нововведение позволяет пассажирам экономить на поездках: стоимость второй поездки в течение часа снижается на 5 рублей. Карта действует в трамваях, троллейбусах и автобусах, работающих по брутто-контрактам (маршруты №№ 6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А и 78). Приобрести карту можно за 150 рублей в различных точках города — более чем в 30 местах.

Новая система пересадочных тарифов призвана сделать общественный транспорт более удобным и экономически выгодным для горожан. Карту «Тройка» можно купить за 150 рублей в различных точках города, включая:

Остановка «2-я Садовая»

Здание СГТУ

Чехова, 1А

ДК «Россия»

Тархова, 29А/1

Строителей, 18, 27

Славянский рынок, оф. 128

Ипподромная, 17

Парикмахерская «Ромео» (Московская/Горького)

Сакко и Ванцетти, 62

Энтузиастов, 40А (угол Пензенской), 50 (школа N34), 66

Крымская, 16/24

Огородная, 83 и 158А

Остановка «16-й квартал» (Азина)

Тульская, 25

Чернышевского, 223/231

Власти отмечают, что это только первый этап внедрения новой системы оплаты.

Пересадочные тарифы — шаг к улучшению качества общественного транспорта и удобства для пассажиров. Нововведение не только экономит средства, но и способствует более эффективному использованию транспорта, стимулируя горожан чаще пользоваться его услугами.