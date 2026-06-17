В Саратове завершают подготовку причалов к навигации

В Саратове завершают подготовку причалов к речной навигации. Один из ключевых объектов — причал в селе Сабуровка — уже полностью готов. На саратовском причале работы также выходят на финальную стадию.

Подрядчик ведёт сборку понтонной конструкции: основная часть и палубный настил готовы, сейчас монтируют ограждения безопасности. После завершения конструкцию отбуксируют на постоянное место — к первому причалу.

Мэр Игорь Молчанов поручил держать процесс на контроле, чтобы к старту навигации объект был полностью готов к приёму судов и пассажиров.