В музее Чернышевского открылась выставка «Новгородские путешествия»

Фото: Комиткт по культуре

В музее-усадьбе Чернышевского открылась выставка «Новгородские путешествия». В холле центрального здания представлены работы студентов Саратовского государственного технического университета. Руководитель проекта — доцент Светлана Финогенова, член Союза дизайнеров России.

Каждая работа — это фрагмент памяти: панорамы Новгородского кремля, Софийского собора, зарисовки, напоминающие о берестяных грамотах и ремесленных мастерских. Экспозиция сочетает историческую точность и художественную интерпретацию. Дополнила визуальный ряд музыкальная программа студентки консерватории Анастасии Коломиец.

Познакомиться с работами можно и в мобильном приложении с дополненной реальностью. Оно разработано в лаборатории СГТУ под руководством Михаила Королёва. Технология позволяет увидеть картины по-новому.