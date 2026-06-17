«Малая родина — большая любовь»: в Доме работников искусств состоялись мастер-классы

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В Саратовском областном Доме работников искусств продолжилась программа региональной конференции «Малая родина — большая любовь». Для гостей провели интерактивные мастер-классы по нескольким направлениям. Художник и дизайнер Роман Белянин обучил основам живописи и композиции пейзажа. Этнохореограф Владимир Ковальский и заслуженный работник культуры Анжелика Глумова познакомили участников с традиционной народной хореографией и пением. Виктория Салдина провела занятие по бальным танцам XIX – начала XX века. Елена Лысенко научила делать брошь «Домик в деревне» в технике лоскутной аппликации.

Участники высоко оценили практическую пользу встреч. «Мастер-класс по рукоделию дал простые приёмы, которые можно повторить дома, а занятия по фольклору вернули ощущение общности», — поделилась Елена Петрова. Роман Белянин отметил, что приятно видеть, как слушатели сразу применяют приёмы на практике. Владимир Ковальский подчеркнул, что народный танец — это язык общества, и важно, чтобы участники чувствовали связь с местной традицией.

Министр культуры Наталия Щелканова заявила, что интерактивные площадки помогают сохранять традиции и поддерживать мастеров. Директор Дома работников искусств Инна Десницкая добавила, что такой формат делает программу доступнее.