В Саратове начал действовать пересадочный тариф по карте «Тройка». Пассажиры электротранспорта и ряда автобусов теперь могут экономить на поездках. Скидка составляет 5 рублей на вторую поездку, если она совершена в течение часа с момента первой. Тариф действует в трамваях, троллейбусах и автобусах маршрутов №6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 90А и 78 .

«Пересадочный тариф по карте «Тройка» — это удобный и выгодный инструмент оплаты проезда для активных пассажиров», — подчеркнул губернатор Роман Бусаргин. Он также поблагодарил мэрию Москвы за помощь в реализации проекта . Стоимость самой карты составляет 150 рублей, приобрести её можно в 20 точках Саратова .

Московская билетная система «Тройка» — полностью отечественная разработка, которая сегодня работает уже в 34 регионах страны, ежедневно обрабатывая более 3 миллионов транзакций. Заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что запуск пересадочного тарифа в Саратовской области — ещё один шаг к тому, чтобы сделать поездки удобнее и выгоднее для жителей.