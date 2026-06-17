Дети ветеранов СВО из Ровенского района впервые посетили Парк Победы

Фото: Офицеры России. Саратовская область

17 июня дети участников специальной военной операции из Ровенского района впервые посетили Парк Победы в Саратове. Поездка, организованная председателем Благотворительного фонда «Родина, Вера, Честь» Владимиром Кудиновым, состоялась за несколько дней до 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Несмотря на мелкий дождь, ребята с горящими глазами рассматривали военную технику под открытым небом, слушали экскурсовода Максима Шестакова, который рассказывал не сухо, а от души — о тех, кто сидел за рычагами этих машин. Дети задавали вопросы, трогали металл и примеряли на своих отцов историю защитников страны.

После экскурсии группу пригласили в «Русское подворье», где их ждал горячий обед в тёплой, домашней атмосфере. Дети делились впечатлениями, улыбались, никто не хотел уезжать. Социальный работник фонда Галина Василянская, сопровождавшая ребят, призналась: «Смотрю на них и радуюсь. Устали, замёрзли, но глаза счастливые. Это дорогого стоит». Организаторы поблагодарили руководителя Ровенского отдела образования Ирину Кухалейшвили и главу района Антона Бугаева за помощь в сборе и проверке списков участников.

Проект «Семьям „Наших Героев“ — заботу и поддержку» продолжает работать. В планах — новые поездки для детей из других районов, чтобы они тоже увидели своими глазами места, где живёт общая история, и почувствовали: они не одни, о них помнят и ждут.