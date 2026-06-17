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НовостиОбщество17 июня 2026 13:18

В Турковском районе строят роботизированную ферму за 1,2 млрд рублей

Современный животноводческий комплекс появится в Турковском районе
Источник:kp.ru

В Турковском районе продолжается строительство роботизированной молочно-товарной фермы. Инвестор — ООО «Агрос». Общий объём вложений составляет 1,2 млрд рублей. Проект реализуется с 2021 года, завершение и выход на мощность запланированы на 2027 год. Будет создано 23 рабочих места. На полной мощности ферма будет производить 6,4 тыс. тонн молока в год.

На сегодня возведены четыре корпуса для животных, построена силосная траншея, пробурена скважина с разводкой сетей водоснабжения и канализации. Смонтированы восемь доильных роботов.

Министр инвестиционной политики Александр Марченко отметил, что проект — важный шаг в развитии агропромышленного комплекса региона. Ведомство совместно с минсельхозом готово оказывать всестороннюю поддержку инвесторам.