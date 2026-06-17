Выставка «Сталь и Нежность» показала женщин-участниц СВО

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17 июня во всех районах Саратовской области проходит региональная конференция «Малая Родина — большая любовь». Она посвящена сохранению традиций, воспитанию патриотизма и укреплению связи с родным краем. Это пространство, где память о прошлом встречается с проектами будущего, а опыт старших вдохновляет молодёжь.

В рамках конференции Музей истории СВО представил выставку «Сталь и Нежность». Экспозиция рассказывает о женщинах — участницах специальной военной операции: военных медиках, волонтёрах, военкорах и тех, кто сегодня на передовой. Фотографии, личные и фронтовые истории раскрывают женский взгляд на подвиг, верность и любовь к Родине.

Выставка стала одной из ключевых точек конференции. Она напоминает: в зоне СВО воюют не только мужчины. Женщины тоже проявляют силу духа, и их вклад не менее значим.