В Романовке рассказали о связи Святителя Луки с районом

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В рамках региональной конференции «Малая Родина — большая любовь» в Романовском районном доме культуры прошла секционная площадка «Романовка в жизни Святителя Луки». Мероприятие стало подарком для всех, кто интересуется историей и духовным наследием края. Участники смогли глубже узнать о связи выдающегося деятеля — Святителя Луки (в миру Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) — с Романовкой и ее окрестностями.

С вдохновляющим выступлением выступила краевед Романовского района Марина Андреева. Она поделилась уникальными архивными находками, рассказала о малоизвестных фактах из жизни Святителя, связанных с районом, показала, как исторические события повлияли на его путь, и продемонстрировала редкие фотографии и документы. Слушатели отметили глубину исследования и искреннюю увлеченность автора.

Многие задавали вопросы и делились собственными семейными историями, что создало атмосферу живого диалога и совместного поиска.