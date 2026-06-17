В Ровенском районе мужчина угрожал сестре ножом — возбуждено дело

В Ровенском районе 62-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела за угрозы своей сестре. Женщина обратилась в полицию после того, как брат, держа в руке нож, пригрозил ей расправой. Конфликт произошёл из-за замечания по поводу частого употребления алкоголя.

Дознаватель возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Участковый доставил ранее судимого мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания.

В отношении фигуранта избрана мера принуждения — обязательство о явке.