В Саратове прошла конференция «Малая родина — большая любовь»

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17 июня в Саратовской областной универсальной научной библиотеке состоялось открытие региональной конференции «Малая родина — большая любовь». Мероприятие объединило представителей исполнительной и законодательной власти, глав муниципальных районов, ректоров вузов, педагогов и представителей культурных проектов. Основные темы — преемственность поколений, культурное наследие и локальная идентичность как драйвер туризма и экономики. Пленарное заседание транслировалось во все муниципальные районы области. В работе приняли участие губернатор Роман Бусаргин, министр культуры Наталия Щелканова и другие официальные лица.

Конференция продолжилась тремя дискуссионными площадками. На площадке «Связь поколений — ресурс развития» обсудили династии в культуре, наставничество и программу «Земский работник культуры 2025». Экспертная площадка «Культурное наследие — основа воспитания гармоничной личности» затронула подвиг Гагарина, межнациональное сотрудничество и роль эстетической среды. Проектная площадка «Локальная идентичность — драйвер экономики и туризма» представила инициативы районов: «Мост в Невежкино», «Немецкий маршрут», «Сплав сквозь века» и другие.

Ректор консерватории Александр Занорин отметил, что конференция подтвердила: культурное наследие и локальная идентичность — ключевые ресурсы развития региона. Продюсер Татьяна Зорина подчеркнула, что проекты доказывают: когда местные жители сами рассказывают историю малой родины, это привлекает туристов и создаёт экономические возможности.