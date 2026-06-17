В Саратовской области стартовал форум «Малая Родина — большая любовь»

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В Саратовской области стартовал региональный форум «Малая Родина — большая любовь». Масштабное событие призвано стать площадкой для осмысления и сохранения самобытных традиций, формирования патриотизма и укрепления чувства принадлежности к родному краю. Здесь прошлое встречается с новаторскими идеями будущего, а мудрость старших поколений вдохновляет молодёжь на созидание.

Центральные площадки форума — Саратовская областная библиотека и Дом работников искусств. Однако секционные мероприятия развернутся и в муниципальных образованиях региона. В пленарной части выступят руководители региональных органов власти, ведущие краеведы и историки.

К дискуссиям присоединятся представители районов, деятели культуры, педагоги, библиотекари, дизайнеры, IT-специалисты, молодёжь и активные граждане. Форум будет доступен в онлайн-трансляции.