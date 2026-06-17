В Саратове проходит международная молодежная электоральная школа

Фото: СГЮА

На площадке Саратовской государственной юридической академии проходят мероприятия Международной молодежной электоральной школы «От выборов настоящего к выборам будущего», организаторами которой выступают Международный институт мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и СГЮА при содействии Всероссийского общественного движения «Союз молодежных избирательных комиссий России».

Фото: СГЮА

Участниками МЭШ в этом году стали обучающиеся из России, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана, Армении и Египта, а также члены Рабочей группы по молодежной политике в электоральной сфере при Консультативном совете руководителей избирательных органов стран СНГ и члены Молодежного совета при ЦИК Республики Беларусь.

«Особо значимо, что именно в этом году, когда академии исполнилось 95 лет, мы принимаем у себя школу Межпарламентской Ассамблеи СНГ – авторитетной международной организации. Тема школы – «От выборов настоящего к выборам будущего» – отражает, какие стандарты мы закладываем сегодня, чтобы они стали нашей реальностью завтра. Убежден, диалог в СГЮА будет продуктивным: здесь участники вместе с экспертами смогут обменяться мнениями, завести новые контакты и получить не только теоретические знания, но и практические навыки для развития своих компетенций», – отметил проректор по образовательной деятельности и цифровому развитию СГЮА Александр Пермяков.

Фото: СГЮА

Программа МЭШ будет включать в себя лекции и семинары от представителей международных организаций, руководителей и членов избирательных органов стран Содружества, ведущих ученых, экспертов и практиков в области избирательного права, международного и общественного наблюдения за выборами и референдумами.

Кроме того, в рамках школы пройдут круглые столы, групповые исследования, мастер-классы, деловые игры, научные дебаты и заседание международного молодежного дискуссионного клуба «Таврический».

Фото: СГЮА

«Международная молодежная электоральная школа проводится уже не первый год. И в этот раз ее площадкой стала Саратовская государственная юридическая академия, в том числе благодаря открытию здесь научно образовательной лаборатории избирательного права и процесса. Задача школы – научить будущих и нынешних избирателей тонкостям избирательного процесса, сформировать у молодежи мировоззренческий взгляд, помочь сохранить традиционные ценности – крепкую семью, патриотизм, служение Отечеству. Убежден, потенциал СГЮА и ее научно педагогического коллектива позволяет успешно решать эти задачи», – подчеркнул руководитель Секретариата Совета МПА СНГ – директор МИМРД МПА СНГ, профессор Иван Мушкет.

Слушатели МЭШ, успешно прошедшие курс обучения, получат сертификат о прохождении обучения по курсу «Международное наблюдение за выборами и референдумами», будут включены в кадровый резерв и смогут принять участие в работе группы международных наблюдателей от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.