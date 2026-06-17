Саратовский филиал фонда «Защитники Отечества» готов к новым задачам

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Президент Владимир Путин подписал указ о расширении круга подопечных Государственного фонда «Защитники Отечества». В него включены две новые категории ветеранов боевых действий: действующие военнослужащие, получившие тяжелые ранения в ходе СВО, но оставшиеся в строю, и ветераны с инвалидностью, выполнявшие задачи по отражению вторжения на прилегающих к зоне СВО территориях. Инициативу ранее предложила председатель фонда Анна Цивилева.

«Действующие военнослужащие с инвалидностью, которые решили продолжить службу, несмотря на ранения, — это настоящие герои. Важно окружить их заботой и вниманием», — отметила Цивилева. Теперь они смогут получать технические средства реабилитации: спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением и средства адаптации жилья. Фонд также будет привлекать их к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях, включая соревнования «Кубок Защитников Отечества».

Указ направлен на обеспечение доступа к услугам фонда для этой категории защитников. Саратовский филиал фонда уже готов оказывать поддержку по новым направлениям.