Ершовские десятиклассники провели экскурсию по музею СВО для комиссии

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В Ершовском районе подвели итоги учебного года, который прошёл под девизом «Территория безопасности: Ершовский район — за будущее без тревог». Ключевым событием стала экскурсия для рабочей группы межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних. Её провели ученики 10-го класса в районном музее СВО. Гости приехали, чтобы оценить профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков. За год правовые классные часы охватили 3 543 ученика, ежемесячно проходили Единые дни профилактики. В патриотических играх «Ворошиловский стрелок», «Гвардеец» и «Зарница 2.0» участвовали 1 876 школьников.

Особое внимание уделили занятости подростков на каникулах. Планируется трудоустроить 272 человека от 14 до 18 лет, 108 уже приступили к работе. Приоритет у детей из нуждающихся семей и состоящих на учёте. На базе 8 школ открыты лагеря на 150 мест, учреждения допобразования охватят более 760 детей. Кульминацией стала выставка «На переломе эпох» о ершовцах — героях СВО. Экспозицию собрали из семейных архивов при поддержке фонда «Защитники Отечества». Её посетили более 8 тысяч человек, проведено 72 экскурсии.

«3,5 тысячи детей, охваченных правовым просвещением, почти 2 тысячи участников патриотических игр, 272 рабочих места и 8 тысяч посетителей выставки о героях — это реальные шаги, чтобы у подростка не было ни минуты оказаться на опасной стороне, — отметила председатель комиссии Анастасия Борода. — Межведомственная команда доказала: объединение усилий создаёт среду, где ребёнок получает заботу, трудовые навыки, патриотизм и гордость за малую родину». Работа по профилактике продолжится.