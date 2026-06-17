Володин: в 65 регионах выявлены нарушения по тарифам ЖКХ

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что в 65 регионах России выявлены нарушения при принятии тарифных решений по тепло- и водоснабжению. Данные представила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ресурсоснабжающие организации заложили в тарифы расходы на модернизацию ЖКХ, но средства по назначению не потратили. С начала 2026 года ФАС выявила 4 млрд рублей таких экономически необоснованных средств, во втором полугодии 2025 года — еще 6,59 млрд рублей. Качество услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты.

«Это не может не вызывать беспокойства. Средства, предназначенные для обновления коммунальной инфраструктуры, должны быть потрачены исключительно на эти цели», — подчеркнул Володин. Свыше 10 млрд рублей необоснованно включенных в тарифы средств говорят о формальном подходе и попустительстве в регионах. Это подтверждает своевременность принятых в 2026 году Госдумой законов о повышении госконтроля в сфере тарифообразования.

В апреле вступили в силу нормы, наделяющие ФАС дополнительными полномочиями самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов. При неисправлении нарушений регионами ФАС сможет вмешаться. За неоднократное невыполнение предписаний введена безальтернативная дисквалификация чиновников на срок до 3 лет. Это позволит навести порядок и защитить права граждан.