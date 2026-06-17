Светлана Зарьянцева внесла предложения в Народную программу «Единой России»

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Руководитель проекта "Женские клубы" "Женского движения Единой России" Светлана Зарьянцева внесла свои предложения в Народную программу партии "Единая Россия".

"Мои предложения направленные на всестороннюю поддержку семей военнослужащих в народную программу партии "Единая Россия", которая сейчас формируется. По опыту общения с родственникам бойцов, в центре внимания находятся две самые уязвимые категории — дети и женщины, которые несут на своих плечах колоссальную нагрузку в период отсутствия главы семейства.

Хочу отметить, что при поддержке регионального координатора партийного проекта "Женское движение Единой России", депутата Саратовской областной Думы Марии Усовой у нас работают Женские клубы. Это не просто место для встреч и общения, а настоящая система поддержки, где каждая участница может найти опору. Мы придерживаемся главного принципа: ни одна женщина не должна оставаться со своей проблемой наедине. Наша миссия — оказывать всестороннюю помощь, создавая безопасное и доверительное пространство.

Часто требуется самая простая помощь: посидеть с ребенком, пока мама решит срочные дела, помочь с переездом или просто привезти продукты заболевшей подруге. Внутри нашего сообщества действует принцип "сарафанного радио", позволяющий оперативно решать бытовые вопросы. Мы верим, что вместе можно преодолеть любые преграды, и готовы подставить плечо каждой, кто в этом нуждается", - рассказала Светлана Зарьянцева.