Из Красавского округа отправили гуманитарную помощь на Запорожское направление

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Очередная партия гуманитарной помощи на Запорожское направление была отправлена из Красавского округа Самойловского района.

"В состав груза вошли именные посылки для земляков со всем необходимым, в том числе отправлено 3,5 мешка картофеля, сало в банках, сушеные яблоки, а также 5 маскировочных сетей, сплетённые женщинами с.Красавка, большой баннер, ёмкости 200 литров под воду, приобретённые главой крестьянско фермерского-хозяйства Похлёбкиным Д.В.

Важно помнить: надежный тыл — это основа силы фронта. Каждая переданная посылка не только обеспечивают бойцов всем нужным, но и дарят им бесценное чувство поддержки от родной земли, поднимая боевой дух и приближая общую Победу", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Самойловском районе Светлана Суровцева.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".