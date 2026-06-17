Участницы «Женского движения Единой России» продолжают помогать фронту

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России", волонтеры в поселке Сазоново продолжают плести маскировочные сети для участников специальной военной операции.

"Маскировочные сети являются важным элементом военной тактики, они помогают нашим героям скрыться от врага и обеспечить безопасность. Правильный камуфляж способен спасти жизни бойцов даже в самых сложных условиях местности.

Волонтеры сообща режут ткань, вплетают ленты в сеть, прикрепленную к специальной стойке — на ней можно изготовить покрытие длиной до десяти метров, которое поможет скрыть технику от глаз противника. Каждую камуфляжную ленту надёжно прикрепляют к сетке специальным способом плетения. Сети наши женщины отправляют с начала специальной военной операции. Сегодня закончили 166 сеть. Также оказывают бойцам и другую помощь", - рассказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентина Шпакова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.