Ершовские десятиклассники провели экскурсию по музею СВО для комиссии

В Ершовском районе подвели итоги учебного года, который прошёл под девизом «Территория безопасности». Ключевым событием стала экскурсия в районный музей СВО, которую для членов межведомственной комиссии провели десятиклассники. Комиссия приехала, чтобы оценить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. За год в школах района провели правовые классные часы для 3 543 учеников, еженедельно — «Разговоры о важном», в военно-патриотических играх приняли участие 1 876 школьников.

На каникулы запланировано трудоустроить 272 подростка, 108 уже приступили к работе. Приоритетное право — у детей из нуждающихся семей и состоящих на учёте. На базе 8 школ открыты летние лагеря на 150 мест, учреждения дополнительного образования охватят более 760 детей.

Кульминацией встречи стала выставка «На переломе эпох» о героях СВО. Экспозицию собрали из семейных архивов при поддержке волонтёров и фонда «Защитники Отечества». С момента открытия выставку посетили более 8 000 человек, проведено 72 экскурсии. Председатель комиссии Анастасия Борода отметила, что объединение усилий школы, полиции, культуры и общественности создаёт среду, в которой ребёнок получает заботу, развивает патриотизм и гордость за малую родину.