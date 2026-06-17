В 65 регионах в тарифы ЖКХ включили 10 млрд рублей без обоснования

В 65 регионах России выявлены нарушения при принятии тарифных решений в сфере тепло- и водоснабжения. Как сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), ресурсоснабжающие организации закладывали в тарифы средства на модернизацию объектов ЖКХ, однако по назначению эти деньги потрачены не были. С начала 2026 года таких экономически необоснованных средств в тарифах обнаружено на 4 млрд рублей, а во втором полугодии 2025 года — ещё на 6,59 млрд рублей.

«Качество предоставляемых услуг не улучшалось, а деньги с граждан были взяты», — констатируют в антимонопольной службе. Свыше 10 млрд рублей, необоснованно включённых в тарифы, могут говорить о формальном подходе и попустительстве в регионах в вопросах тарифообразования. Это подтверждает своевременность принятых в 2026 году федеральных законов, направленных на повышение государственного контроля в этой сфере.

В апреле вступили в силу нормы, которые наделяют ФАС дополнительными полномочиями. Теперь ведомство может самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов, если регионы не исправляют нарушения. За неоднократное невыполнение предписаний введена безальтернативная дисквалификация чиновников на срок до 3 лет. Эти меры позволят навести порядок в тарифообразовании и защитить права граждан.