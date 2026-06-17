В Петровском районе рабочий погиб при утечке аммиака на насосной станции

В Петровском районе Саратовской области при утечке жидкого аммиака погиб рабочий. Трагедия произошла 16 июня на насосной станции вблизи села Грачевка. По версии следствия, оператор предприятия, занимающегося транспортировкой аммиака, производил налив в автоцистерну. В ходе работ повредился наливной рукав, произошла утечка опасного вещества в атмосферу. В результате рабочий скончался на месте.

Руководитель регионального СУ СК Дмитрий Костин поручил возбудить уголовное дело. Его квалифицировали по части 2 статьи 217 УК РФ — нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи уже приступили к расследованию. Они проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Устанавливаются причины повреждения рукава и возможные нарушения техники безопасности. Назначены экспертизы. Следствие намерено дать правовую оценку действиям ответственных лиц, допустившим трагедию. Расследование продолжается. Ход дела контролирует центральный аппарат СК России.