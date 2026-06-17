19-летний саратовец задержан с 54 граммами гашиша

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В Ленинском районе Саратова сотрудники УНК ГУ МВД задержали 19-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В ходе оперативно-розыскных мероприятий у юноши изъяли свертки с гашишем суммарной массой 54,68 грамма и синтетическим гашишем весом 1,84 грамма, а также принадлежности для фасовки запрещенных веществ. Подозреваемый, предположительно, занимался сбытом наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 — пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Молодому человеку грозит длительный срок лишения свободы. Расследование продолжается.