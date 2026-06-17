В Саратове пройдёт встреча с руководством РВБ (Wildberries и Russ)

Фото: Мининвест Саратовской области

22 июня в 10:00 в министерстве инвестиционной политики Саратовской области (ул. Рабочая, 145а, 11 этаж) пройдёт деловая встреча и образовательная сессия от Центра развития предпринимательства Pro WB по запуску проекта «Платформа роста» в Саратовской области.

Это отличная возможность напрямую пообщаться с топ-менеджерами компании, узнать детали проекта «Платформа роста» и задать интересующие вопросы.

Проект запущен компанией РВБ (Wildberries и Russ) вместе с Агентством стратегических инициатив. Он помогает местным производителям увеличивать выпуск товаров и развивать бизнес.

Если вы производите собственный товар и хотите продвигать его на Wildberries, приглашаем вас на встречу. Отправляйте данные на почту PotekhinaAA@saratov.gov.ru или звоните по телефону 8 (8452) 69-51-89. Контактное лицо — Потехина Александра.

Подробнее о проекте и условиях участия можно узнать на сайте rost.wb.ru. Если вы хотите стать участником проекта, то заполните форму: https://forms.yandex.ru/u/6882248902848f0017109a01/.