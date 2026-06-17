«Поезд здоровья» остановился в Базарном Карабулаке

Фото: Минздрав Саратовской области

Базарно-Карабулакская районная больница стала следующей станцией «Поезда здоровья»

На базе медицинского учреждения работали специалисты Саратовской городской клинической больницы № 5 и Саратовского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Осмотры и обследования жителей провели эндокринолог, уролог, гастроэнтеролог, ревматолог, дерматолог, кардиолог, невролог, офтальмолог, терапевты и врач функциональной диагностики.

За время акции было осмотрено 186 человек. Направлены на дообследование 62 человека, на госпитализацию восемь человек. УЗИ сердца, флюорографическое и маммографическое обследование провели 85 жителям.

В ходе акции был дан старт региональному движению «За медицину здорового долголетия». Обследования в рамках движения позволяют выявлять изменения, которые могут привести к преждевременной активации механизмов старения. Обследование жителям проводилось в два этапа: на 1 этапе - анкетирование и определение биологического возраста, на 2 этапе (по результатам 1 этапа) врач по медицинской профилактике принимал решение о проведении дополнительных исследований. Пациенты с выявленными факторами риска развития заболеваний были направлены для диспансерного наблюдения к врачу-терапевту.

«Благодаря акции жители проходят диспансеризацию быстро, просто и абсолютно бесплатно, не выезжая в областной центр. В ходе работы «Поезда здоровья» специалисты выявляют различные заболевания, в том числе и на ранних стадиях, а это значит, что пациенты будут находиться под контролем врачей». - отметил главный врач Денис Савельев.

Одна из целей акции — сделать диспансеризацию и медицинскую помощь для жителей отдаленных и малых сел доступной. Мероприятия проекта на протяжении многих лет остаются актуальными, они востребованы жителями области. Не упускайте и вы возможность пройти диспансеризацию в рамках акции «Поезд здоровья.

Следите за анонсами выездов на официальных страницах своих районных больниц и министерства здравоохранения Саратовской области.