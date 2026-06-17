В Саратовской области стартовала летняя программа «Дворовый тренер»

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В период летних каникул организация полезного и активного досуга детей и подростков является одним из приоритетных направлений социальной политики региона. В Саратовской области продолжает работу программа «Дворовый тренер», реализуемая по инициативе губернатора Романа Бусаргина.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, создание условий для систематических занятий физической культурой и спортом, а также организацию содержательного досуга детей и подростков в летний период.

В рамках программы опытные тренеры и инструкторы проводят для ребят занятия по общей физической подготовке и различным видам спорта, включая футбол, волейбол, баскетбол и другие дисциплины.

Участники проекта также принимают участие в соревнованиях муниципального и регионального уровней среди дворовых команд.

Традиционно одним из ключевых событий летнего спортивного сезона станет открытый областной турнир по футболу среди дворовых команд на Кубок Губернатора Саратовской области. Соревнования отличаются широкой географией и масштабностью, объединяя команды из разных муниципалитетов региона. Турнир проводится в четырех возрастных группах среди юношей и девушек, способствуя развитию массового спорта и выявлению талантливых юных спортсменов.

В 2026 году занятия в рамках программы «Дворовый тренер» организованы в 41 муниципальном районе области и городе Саратове. Для детей и подростков будут работать более 350 спортивных площадки по 13 видам спорта.

Планируется, что в летний период проект охватит более 25 тысяч детей региона, предоставив им возможность провести каникулы активно, с пользой для здоровья, приобрести новые спортивные навыки и стать частью большой спортивной команды Саратовской области.