Полиция ищет свидетелей ДТП в Октябрьском районе Саратова

Полиция разыскивает свидетелей ДТП, произошедшего 18 марта в Октябрьском районе Саратова. Около 13:15 у дома №52 на улице Чапаева столкнулись автомобили «LADA GRANTA» (под управлением мужчины 1999 года рождения) и «АУДИ А5» (мужчина 1986 года рождения). После столкновения отечественная машина совершила наезд на 38-летнюю женщину-пешехода.

Пострадавшая получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД просит откликнуться очевидцев происшествия, а также всех, кто обладает какой-либо значимой информацией.

Обращаться можно по телефону: 8 (8452) 99-46-88 или по адресу: Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, кабинет №804/4.