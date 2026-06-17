С начала года в 73 многоэтажках Саратовской области сделали капремонт

С начала года Фонд капитального ремонта Саратовской области принял 133 вида строительно-монтажных работ в 73 многоквартирных домах. В перечень входят обновление кровли и фасада, лифтового оборудования, а также внутренних инженерных коммуникаций. В частности, в этом году привели в порядок 86 лифтов.

«На все проведённые работы установлен пятилетний гарантийный срок, — рассказал министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин. — Жители могут проверить, включён ли их дом в программу капремонта, и посмотреть сроки работ на официальном сайте Фонда». Адрес сайта: https://fkr64.ru/.

За реализацией программы можно следить в канале Фонда в национальном мессенджере «MAX», а также в официальных группах во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Капремонт продолжается. В планах — новые объекты и обновление жилого фонда. Информация о сроках и видах работ публикуется регулярно.