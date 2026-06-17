АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 8,8 млн рублей за пострадавшую от пожара спецтехнику агропредприятию в Тамбовской области

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АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату в размере 8,8 млн рублей за пострадавшую от пожара спецтехнику агропредприятию в Тамбовской области.

Во время выполнения полевых работ трактором Кировец в результате технической неисправности произошло возгорание, что привело к уничтожению машины без возможности ее дальнейшего восстановления.

Сельскохозяйственная техника была застрахована от пожаров, взрывов стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц, угона, аварии, хищения, дорожно-транспортных прошествий и других рисков.

Рассмотрев предоставленные страхователем документы, АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило возмещение в соответствии с договором. Страховая компенсация помогла избежать длительного простоя в работе сельскохозяйственного предприятия.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2025 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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