На региональном родительском собрании обсудили наставничество как форму профилактики правонарушений

Фото: Минобразования Саратовской области

В онлайн-формате состоялось региональное родительское собрание на тему «Наставничество как форма профилактики правонарушений обучающихся образовательных организаций Саратовской области». Мероприятие открыл заместитель министра образования Никита Вдовин: «Наставничество помогает подросткам не оставаться один на один со своими проблемами. Это важный инструмент воспитания и профилактики, который мы развиваем в регионе».

На собрании выступили региональный координатор движения «Юный друг полиции» Елена Лукьянова, научный сотрудник Саратовской государственной юридической академии Светлана Зайкова, социальный педагог гимназии № 7 Ольга Жаркова и директор центра поддержки семьи и детства «Всегда Рядом» Лилия Пастушкова. Спикеры обсудили развитие движения «Юный друг полиции», организацию наставнической деятельности и реализацию проекта «Наставничество» на примере гимназии № 7. Также участники рассмотрели опыт работы подросткового центра «Всегда Рядом» как пространства для развития, досуга и первых шагов в профессию.

По итогам собрания участники сошлись во мнении, что наставничество является инструментом профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Важно продолжать развивать институт наставничества в образовательных организациях, привлекать к этой работе опытных педагогов и представителей общественных движений. В собрании приняли участие члены регионального родительского комитета от районов области, представители родительской общественности и другие заинтересованные лица.