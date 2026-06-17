Под Саратовом начались съёмки фильма о человеке с собственной планетой!

Фото: Саратовский областной киновидеоцентр

В первый день лета студия «Отечество» начала работу над 14-м проектом — художественным фильмом «Планета Голобоков». Картина посвящена жизни художника и поэта Геннадия Голобокова, в честь которого в 2008 году была названа малая планета.

Главный герой, прикованный к постели после тяжёлой травмы, получил мировое признание. Авторы хотят показать не трагедию, а «светлого человека», общение с которым оставляло у людей чувство просветления.

Где снимают?

Съёмки пройдут в Балаково, селе Малая Быковка (родина художника), на Солнечной Поляне, в школе и исторических интерьерах. Костюмы и реквизит предоставил местный театр. Финансовую поддержку оказало предприятие «Апатит».

Как призналась режиссёр Евгения Бруславцева:

«О Голобокове снято уже достаточно репортажей. Ничего нового мы там уже не скажем. Вот и решили сделать художественную версию. Страшно замахнулись, но интересно». Исполнитель главной роли Илья Прокофьев (Вольский драматический театр) рассказал:

«Это загадочный человек. Сильная воля к жизни и творчеству. Для меня это дебют в художественном кино».

Съёмки завершат к октябрю 2026 года, монтаж — до конца года. Проект реализует студия «Отечество», у которой уже 7 побед на престижных фестивалях.

Подробнее: https://gazetabalakovo.ru/v-balakovo-startovali-sjomki-filma-o-hudozhnike-s-sobstvennoj-planetoj/