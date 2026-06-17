В Саратове запустили афишу летних мероприятий для детей

Фото: Мэрия Саратова

На сайте администрации Саратова появился новый раздел с программой летнего досуга для школьников. В одном месте собраны мероприятия, которые подготовили муниципальные учреждения культуры, спорта и образования.

С помощью удобного поиска можно выбрать события по дате, названию, месту проведения или организации. В афише представлены мастер-классы, концерты, познавательные и развлекательные программы, спортивные занятия, а также информация о кружках и секциях.

Подробная информация и расписание мероприятий — по ссылке