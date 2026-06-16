На Балаковской АЭС завершились масштабные работы по замене всех парогенераторов энергоблока №3

Фото: БалАЭС

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На Балаковской АЭС специалисты в рамках планового капитального ремонта завершили одну из ключевых операций – замену двух последних из 4-х парогенераторов – ПГ-1, 3 энергоблока №3.

Парогенераторы относятся к ключевому оборудованию атомной станции, а их замена – к числу наиболее сложных технологических операций. Предыдущие проработали с 1988 года, с момента ввода блока в эксплуатацию. На смену им пришли современные установки нового поколения, изготовленные с учётом опыта эксплуатации отработавших. Они изготовлены по новейшей технологии и призваны повысить надёжность и эффективность работы энергоустановки.

Фото: БалАЭС

Каждый из агрегатов размером около 15 на 4 метра весит более 300 тонн. Подготовка к их замене велась несколько лет, включая тщательную проработку маршрута доставки по реке Волге с завода-изготовителя на Балаковскую АЭС, а также подготовку персонала.

Аналогичная операция по замене двух первых ПГ-2, 4 уже была проведена в 2019-2020 годах. Анализ этого опыта, а также тщательная подготовка и слаженная работа персонала Балаковской АЭС и «Балаковоатомэнергоремонта» позволили выполнить операцию почти на 40 суток быстрее планового срока – за 127 суток вместо 166.

Новое оборудование изготовлено на заводе «Атоммаш» (г. Волгодонск, Ростовская обл.) с учетом современных требований к безопасной и эффективной эксплуатации. Одним из важнейших нововведений стала усовершенствованная система раздачи питательной воды, что позволило существенно снизить образование отложений на стенках теплообменных трубок внутри парогенератора.

Фото: БалАЭС

«Это и другие технические решения направлены на обеспечение безотказной работы в течение и даже за пределами назначенного срока службы энергоблока. Модернизация позволит обеспечить долгосрочную безаварийную и эффективную работу его реакторной установки, а конструктивные улучшения – эксплуатировать новые парогенераторы с увеличенным запасом прочности», – отметил главный инженер Балаковской АЭС Алексей Сиротин.

Новые парогенераторы будут работать на атомной станции до завершения срока эксплуатации блока. А полученный уникальный опыт по их замене может быть использован на других атомных станциях России и за рубежом. Отметим, что модернизация основного оборудования АЭС позволяет не только продлевать срок службы атомных станций, но и сокращает потребность в строительстве новых энергоблоков.

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