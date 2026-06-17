Саратовская область вошла в топ-30 регионов по заявкам на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги заявочной кампании XXIII сезона Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В новом сезоне свои проекты представили более 80 тысяч человек из всех регионов России, от Саратовской области - 723 участника. Жители региона ежегодно входят в число активных участников проекта, предлагая инициативы, направленные на развитие образования, социальной сферы, сохранение исторической памяти, экологические и культурные проекты.

В этом году конкурс вошел в План основных мероприятий по проведению Года единства народов России, что нашло отражение в одной из ключевых номинаций сезона – «Единство народов моей страны».

«В текущем году заявки на участие подали более 80 тысяч человек – почти на 8% больше, чем годом ранее. Особенно важно, что конкурс охватывает все регионы страны, подтверждая высокий уровень вовлеченности россиян в решение вопросов развития территорий. Ежегодно мы видим, как проекты участников становятся реальными решениями для развития территорий, а сами авторы получают новые компетенции, профессиональные связи и возможности для роста. Уверена, что и в этом сезоне конкурс откроет множество ярких проектов, способных принести пользу регионам и всей стране», – подчеркнула заместитель генерального директора Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

После завершения заявочной кампании проекты переходят на этап экспертизы. Каждая заявка будет рассмотрена независимыми экспертами, и по итогам оценки будут определены 300 лучших участников сезона.

«Для нас важно, чтобы участие в конкурсе становилось не финальной точкой, а началом большого пути. Мы видим, как многие конкурсные работы выходят далеко за пределы своих муниципалитетов и регионов, превращаясь в успешные практики федерального уровня. Именно поэтому особое внимание мы уделяем программе постконкурсного сопровождения, которая открывает участникам новые возможности для профессионального и личностного роста», – отметил руководитель исполнительной дирекции Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дмитрий Турлаков.

Победители и финалисты конкурса получат возможность продолжить развитие своих проектов в рамках специальных образовательных и карьерных программ. Награждение победителей и призеров II возрастной категории (18–35 лет) состоится в октябре в Национальном центре «Россия» в Москве. После завершения конкурсного сезона финалисты и победители будут приглашены на программу постконкурсного сопровождения в Ельце – обладателе статуса «Город молодежи» 2026 года, где пройдет образовательный форум «Моя страна. Моя гордость. Моя малая родина».

Кроме того, победителям будут предложены стажировочные программы от АФК «Система», а также денежные премии и специальные призы от партнеров номинаций. Победители I возрастной категории (14–17 лет) примут участие в междисциплинарной проектной смене во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке, где состоится их торжественное награждение. Также авторы лучших инициатив смогут

претендовать на грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) в размере до 1 миллиона рублей.

Напомним, конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов.