Саратовская полиция разыскивает очевидцев ДТП в Октябрьском районе

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов Октябрьского района Саратова разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

Инцидент произошел 18 марта вблизи дома № 52 на улице Чапаева. Около 13:15 автомобиль "LADA GRANTA", за рулем которого находился мужчина 1999 года рождения, столкнулся с "AUDI A5", управляемой мужчиной 1986 года рождения. После столкновения "Лада" совершила наезд на пешехода — женщину, которая родилась в 1987 году.

В результате аварии пострадавшая получила травмы, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью.

Следственный отдел по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области обращается ко всем, кто стал свидетелем произошедшего или располагает какой-либо ценной информацией, с просьбой связаться по телефону 8(8452) 99-46-88. Также информацию можно предоставить лично по адресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 88, кабинет № 804/4.